Babbo Natale porta i calciatori del Lecce dai piccoli pazienti del "Fazzi"

È stato un momento magico quello vissuto ieri pomeriggio nei reparti di Pediatria, Chirurgia Pediatrica e Oncologia dell’Ospedale Vito Fazzi di Lecce quando il Babbo Natale GialloRosso ha varcato le porte in compagnia dei calciatori del Lecce.

Squadra e staff in corsia

La tappa al Fazzi è da sei edizioni uno dei momenti più importanti e attesi del progetto di beneficenza voluto e promosso dal Movimento Sveglia e realizzato grazie alla partecipazione di Pasquale Zonno, nei panni del Babbo, da Giampaolo Morelli dei The Lesionati e dall’Unione Sportiva Lecce che ieri pomeriggio ha sorpreso tutti per la grande partecipazione della squadra e dello staff, accompagnati dall’immancabile team manager Claudio Vino. Magliette, figurine, zainetti e caramelle ma soprattutto sorrisi e attenzioni, donati e distribuiti ai piccoli ricoverati con grande empatia e discrezione da seria A, in tutti i sensi.

Anche l’edizione 2022 del Progetto Babbo Natale GialloRosso ha l’obiettivo di sostenere il progetto Bimbulanza di Cuore e Mani Aperte Onlus, un progetto attivo dal 2012 e grazie al quale tantissimi bambini usufruiscono di trasporti urgenti verso centri di cura specializzati in modo gratuito e totalmente a carico della Onlus.

Le donazioni

Tutti possono partecipare alla maratona di solidarietà con un piccolo obolo in cambio della Sacca del Babbo Natale GialloRosso e dello scaldacollo, richiedendo informazione sui canali social ufficiali del progetto.