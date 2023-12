Renzo Rubino pronto al tour live nei salotti: "Porto il Natale" con date in Puglia e all'estero

Da poco è terminato Porto Rubino, il tour del cantautore pugliese Renzo Rubino nei porti di Puglia (e non solo), che ora si apre “Porto il Natale”, tour live nei salotti di chi lo vorrà accogliere in occasione delle feste natalizie che andrà avanti fino all'Epifania e toccherà diverse location in Puglia, in Italia e all'estero, con tappe finali a Lione e Parigi. Una tappa speciale, il giorno della vigilia di Natale, proprio a casa di Renzo Rubino. Una trentina le date in tutto, di cui venti in Puglia.

Renzo Rubino sta quindi per regalare un nuovo motivo per alzare i calici e prepararsi ad accogliere lo spirito più autentico delle Festività natalizie: a grande richiesta torna il progetto live unico nel suo genere con cui il cantautore pugliese anche per queste festività intraprenderà un road tour lungo tutta Italia e oltre i confini per portare la magia del Natale e della sua musica direttamente nei salotti e nei luoghi del cuore di chi aprirà le porte a una serata indimenticabile.

I concerti di "Porto il Natale" sono gratuiti e sarà possibile conoscere le modalità di partecipazione ad ogni data consultando i social di Renzo Rubino.