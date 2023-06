Riqualificazione e rigenerazione urbana: artisti, studenti e artigiani valorizzeranno 8 piazze di Puglia. Ecco dove e quando

Una “call for artists” che mette a disposizione 10mila euro per interventi di rigenerazione urbana da presentare nelle città attraversate dal tour del FabLab mobile di Make Your Way. Le piazze interessate dal tour in piazza del FabLab sono Trani (BT), Ruvo di Puglia (BA), Polignano (BA), Bitetto (BA), Grottaglie (TA), Stornara (FG), Brindisi (BR) e Melendugno (LE), le date saranno comunicate in seguito. Ad oggi e sino alle ore 23.59 del 17 giugno 2023, studenti universitari, artigiani e artisti, potranno candidarsi alla Call seguendo le indicazioni presenti a questo indirizzo: https://www.makeyourway.it/call-for-artists/.

Il progetto

I promotori del progetto Make Your Way negli ultimi due mesi sono stati impegnati in un tour che ha toccato 6 scuole della regione (I.I.SS. “G.

Ferraris” di Molfetta, I.I.S.S. “Cassandro-Fermi-Nervi” di Barletta, I.I.S.S. “Majorana” di Martina Franca, I.I.S.S. “Antonietta De Pace” di Lecce e il liceo statale “Fermi” di Canosa di Puglia) ed ora a bordo del furgone attrezzato giungeranno in 8 piazze di Puglia per promuovere occasioni sociali per giovanissimi e permettere alle fasce di popolazione a rischio di marginalità di confrontarsi con il proprio territorio e viverlo in maniera differente.

I candidati potranno scegliere di partecipare per la Linea di intervento A destinata alla realizzazione di arredi urbani che dovranno rispettare i canoni della pubblica utilità, durata nel tempo ed ecosostenibilità dei materiali o alla Linea di intervento B dedicata ad una proposta artistica che possa stimolare la riflessione della città sul tema della rigenerazione urbana.

Le proposte progettuali potranno pervenire da artisti, artigiani, professionisti che potranno partecipare liberamente ad una o ad entrambe le linee d’intervento, gli studenti universitari invece potranno scegliere di candidarsi solo ad una Linea d’intervento. Nella selezione saranno premiati i progetti più innovativi e creativi. La partecipazione al concorso è libera e gratuita. I candidati dovranno inviare all’indirizzo e-mail: info@makeyourway.it.

Il FabLab mobile è il furgone attrezzato al cui interno sono installate stampanti 3d, laser cut, fresa Cnc e tanti altri strumenti utilizzabili on the road per rendere concreti progetti e idee. «L’obiettivo è quello di avvicinare i giovani alle nuove tecnologie eliminando ogni barriera possa essere posta dinanzi alla loro creatività, sia essa economica o sociale. FabLab è un mezzo per intravedere nuove strade per il futuro», dicono i promotori del progetto Make Your Way.