Troppe minacce e aggressioni a medici e infermieri del pronto soccorso: il questore rafforza il posto di polizia. Il Questore di Taranto Massimo Gambino ha disposto, alle luce delle direttive emanate a livello nazionale dal Ministro dell'Interno e recepite dal Dipartimento di Pubblica Sicurezza e anche a seguito delle decisioni del Comitato provinciale dell'Ordine e Sicurezza Pubblica, il rafforzamento del personale in servizio al Posto di Polizia del pronto soccorso dell'ospedale Santissima Annunziata.

Il presidio

In particolare, i poliziotti saranno presenti, tutti i giorni feriali, nelle ore di maggiore affluenza del pubblico, ossia dalle 8 alle 20. Oltre a un rafforzamento dell'organico, è stata prevista anche un'intensificazione dei servizi di vigilanza da parte degli operatori del controllo del territorio per monitorare, soprattutto nelle ore notturne, il presidio ospedaliero. Sono in via di conclusione «interlocuzioni con l'Azienda Sanitaria di Taranto - spiega una nota della Questura - per implementare il raccordo telematico con la Sala Operativa dove verranno trasmesse le immagini del circuito di videosorveglianza interno del pronto soccorso dell'ospedale Santissima Annunziata».

In più occasioni i sindacati avevano chiesto il rafforzamento delle misure di sicurezza dopo episodi di minacce e aggressioni al personale sanitario. Si sta vagliando anche la possibilità di incrementare i controlli negli ospedali di Martina Franca e Manduria dove insistono due presidi della Polizia.