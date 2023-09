Medici aggrediti e violenze al Pronto soccorso, il vertice dal prefetto: «Tema molto delicato»

Non si ferma la scia di violenza fisica e psicologica in danno degli operatori sanitari di ogni ordine e grado.

Nell'ambito dell'attività di monitoraggio sulle iniziative finalizzate a rafforzare la sicurezza del personale sanitario e parasanitario nei presidi ospedalieri e sanitari della provincia di Lecce, tenuto conto dei recenti episodi violenti a danno di medici ed infermieri, è stata convocata dal prefetto Luca Rotondi una riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica che si svolge oggi, in Prefettura.

L'incontro

All'incontro partecipano i vertici delle forze dell'ordine, i rappresentanti della Provincia e del Comune di Lecce, nonché della direzione generale dell'Asl e del 118 ed i presidenti degli Ordini professionali dei medici e degli infermieri.

Si darà pertanto corso ad un approfondito aggiornamento della situazione in tutto il territorio salentino, con l'ulteriore predisposizione di azioni a tutela del personale medico e paramedico.

Da valutare, insomma, iniziative di prevenzione e di protezione per i camici, sempre più esposti ad azioni che potrebbero porre in pericolo la loro incolumità nello svolgimento del servizio, mentre cioè si occupano della salute dei pazienti.