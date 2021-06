Incendio divampa nel balcone, devastato un appartamento

Un pauroso incendio è divampato nel primo pomeriggio di oggi in un appartamento di Talsano, alla periferia di Taranto. Le fiamme, stando ad una prima ricostruzione, sarebbero partite dal balcone per cause in corso di accertamento. L'incendio avrebbe anche fatto esplodere delle bombolette di vernice che erano custodite proprio nel balcone. Dopo l'allarme le fiamme sono state domate dai vigili del Fuoco che hanno soccorso anche il proprietario dell'abitazione, rimasto intossicato. Sintomi da intossicazione sono stati accusati anche da quattro carabinieri giunti sul posto per i soccorsi.

APPROFONDIMENTI L'EMERGENZA Tricase, il fuoco distrugge un cantiere nautico: raggiunta la zona... L'EMERGENZA Centinaia di incendi, case minacciate: è allarme, arriva la...

L'incendio

L'allarme nella borgata alla periferia di Taranto è scattato poco prima delle 16. A chiedere aiuto gli abitanti di una palazzina di quattro piani. In uno degli appartamenti, infatti, le fiamme si sono sviluppate in un balcone e si sono propagate all'interno, seminando danni e paura. Sul luogo sono intervenute le pattuglie dei carabinieri e gli uomini dei vigili del Fuoco che hanno domato l'incendio.

I soccorsi

Saranno gli accertamenti dei vigili del Fuoco a stabilire le cause dell'incendio. I vigili, oltre a domare il rogo, hanno anche soccorso il proprietario che è rimasto intossicato. Il palazzo è stato evacuato per motivi di sicurezza. Dopo gli accertamenti, però, tutti gli abitanti sono potuti rientrare nelle loro case, mentre quella devastata dall'incendio è stata dichiarata inagibile.