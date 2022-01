Teppismo insensato nei giardinetti, tagliate le radici di 150 alberi

Un raid per tagliare le radici degli alberi nel parco della vita di Manduria, in provincia di Taranto. Vandali in azione nella cittadina jonica. I teppisti hanno preso di mira i giardinetti dedicati ai bambini nei quali, soltanto un mese fa, erano stati piantumati 183 nuovi alberi. Proprio su quelle nuove piante si sono accaniti i vandali che hanno tagliato le radici di 150 giovani alberi. La denuncia è stata fatta questa mattina dall'assessore comunale Fabiana Rossetti.

APPROFONDIMENTI LIZZANELLO/MERINE I vandali tornano in azione nel Salento: nel mirino il villaggio di... ZOLLINO Vandali in azione la notte di Natale: porta dei campi da tennis... IL PROGETTO Brindisi, arrivano le telecamere nei parchi pubblici contro bulli e...

La denuncia

"Sconforto e tanta amarezza: sono questi gli stati d'animo che abbiamo provato questa mattina trovando tagliati alle radici 150 alberi circa su 183 piantati lo scorso mese. Compiere un atto di questo genere - ha detto l'assessore Rossetti - vuol dire privare la comunità di spazi verdi per tutti i cittadini, piccoli e grandi, ma anche e soprattutto offendere tante piccole nuove vite che, recandosi insieme alle proprie famiglie sul posto, hanno visto il loro alberello tagliato e senza vita. Speriamo che gli artefici riflettano su quanto accaduto e su come tali atti rappresentino una grave mancanza di rispetto verso i beni pubblici che, paradossalmente, vengono distrutti da chi poi di fatto ne sarà il potenziale beneficiario. Il Parco della Vita ha proprio l'obiettivo di dar vita a un parco dedicato alle nuove generazioni che col tempo verrà arricchito da giochi attrezzati per il tempo libero dei bambini e attrezzature sportive al fine di creare percorsi fitness all'aperto".

La promessa

L'assessore comunale, oltre a denunciare l'accaduto, ha anche assicurato che appena possibile gli alberi saranno nuovamente piantumati per dare la possibilità ai bambini di poter curare e visitare il loro alberello. "Chiediamo a tutti - ha concluso l'assessore Rossetti - uno scatto di civismo e un impegno per il bene della città, per il nostro presente e per il futuro poiché la Città è nostra e ha bisogno di tutti noi e del nostro amore".