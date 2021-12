I vandali tornano in azione nel Salento: nel mirino il villaggio di Babbo Natale e la casetta natalizia

Dopo l'albero di Natale dato alle fiamme a Taurisano, ancora atti vandalici ai danni dei simboli natalizi a Lizzanello e Merine, in provincia di Lecce. Nel mirino di ignoti questa volta sono finiti i il villaggio di Babbo Natale a Lizzanello e la casetta natalizia a Merine.

La condanna dell'amministrazione comunale: «Gesto vile e incivile»

Il gesto è stato condannato dall’amministrazione comunale che in una nota scrive, "non una semplice bravata, ma un gesto vile e incivile. Non un mero atto vandalico, ma uno sfregio commesso per dileggio da delinquenti senza cuore che non hanno alcun senso del rispetto nei confronti del lavoro, dell’entusiasmo e dei sacrifici di persone di buona volontà che rinunciano al loro tempo libero pur di rendere un servizio alle nostre comunità”. Il sindaco, Costantino Giovannico, esprime «solidarietà alle associazioni e garantisce tolleranza zero con l'auspicio che gli autori dagli atti vandalici siano identificati quanto prima». Anche l’assessora al ramo Adele Ingrosso, «è vicina al mondo dell’associazionismo, turbato da questo colpo inferto da vigliacchi che non si devono inorgoglire per quello che fanno nell’oscurità della notte, perché saranno smascherati dalle loro azioni e sommersi dalla vergogna di essere riconosciuti di giorno».