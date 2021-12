Vandali in azione la notte di Natale: porta dei campi da tennis scardinata con i petardi e spogliatoi rotti

Indignazione tra la comunità di Zollino per l'atto di vandalismo ai danni degli spogliatoi dei campi di tennis, appena inaugurati. L’episodio è accaduto durante la notte di Natale, come denuncia il sindaco Edoardo Calò su Facebook.

La porta scardinata con i petardi e l'irruzione negli spogliatoi

Più delle parole, però, sono le foto postate dal sindaco, Edoardo Calò, sul suo profilo facebook, a rendere l’idea concreta dei danni arrecati alla struttura. Secondo il primo cittadino, per scardinare la porta di ingresso sarebbero stati utilizzati dei petardi. «Un atto vergognoso - commenta Calò - che provoca tanta amarezza, soprattutto, fra chi ha impegnato sforzi e lavoro per progettare ed intercettare fondi necessari per realizzare l’opera. Un atto che l’amministrazione comunale condanna con fermezza».