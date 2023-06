La fontana diventa interamente rossa. Zona transennata: mistero sugli autori del gesto, ipotesi ecovandalismo

La fontana di Piazza Immacolata, in centro a Taranto (zona pedonale a ridosso di Via d'Aquino e Via Di Palma), è interamente ricoperta di rosso. Forse vernice, o polvere. Si tratta, evidentemente, di un atto di ecovandalismo. Al momento la zona è stata interamente transennata dai Vigili Urbani, che cercano di capire di più sull'accaduto.

Per terra anche una scritta: "Militari assassini". Il tutto sarebbe avvenuto nella notte. Digos e Carabinieri indagano, al vaglio i filmati delle telecamere di videosorveglianza della zona. Tra le ipotesi anche la pista anarchica.

Notizia in aggiornamento