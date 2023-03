Esplosione al falò abusivo, parla il minorenne che ha appiccato il fuoco: «Fiamme da tutte le parti, bambini che gridavano. Non lo rifarei mai»

«Sono rimasto traumatizzato, è stata una cosa molto brutta. Appena l'ho acceso ho visto solamente una cosa bianca che passava davanti e poi mi sono ritrovato a terra. Io ho detto solamente una frase: "Sono morto"». Il minorenne che ieri a Taranto ha appiccato il fuoco a un falò abusivo che ha provocato una esplosione nella quale sono rimaste ferite sette persone ai microfoni dei giornalisti de "La Vita in Diretta" - trasmissione di raiUno - ha ammesso la paura e ha detto con lo lo rifarebbe mai.

Hanno rischiato la vita per una tradizione, fortunatamente sono rimasti solo feriti: in sette, ma non si conta nesusna vittima. «Sono stato solamente fortunato, queste sono le cose che riesco a dire seriamente», aggiunge il giovane che ricorda: «Ho visto fuoco da tutte le parti, bambini che gridavano, ragazzi che gridavano. E poi è venuto un ragazzo incontro a me, mi ha preso e poi non ho capito più niente». Il falò, realizzato per la festa di San Giuseppe nel rione Tamburi, era programmato da «mesi: sono stati giorni lavorativi» ha sottolineato.

Nessuna autorizzazione al falò

Quanto a una eventuale autorizzazione per il falò, il ragazzo risponde: «No, da nessuna parte. Era una cosa nostra, è sempre una tradizione, la dovevamo rispettare, poi soprattutto per le persone che ci venivano a guardare. Soprattutto ieri stava il macello di persone». «Abbiamo una denuncia - conclude - è stato schedato papà, sicuramente pagheremo i danni di tutte le palazzine e delle macchine che sono state qua e si sono rotte. Non lo rifarei mai».