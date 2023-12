Salento, auto fatta esplodere e un'altra incendiata: paura nella notte

Un’auto gravemente danneggiata da una bomba artigianale e un’altra data alle fiamme. È accaduto nella tarda serata di ieri a Melissano, nel Salento.

L’auto interessata dalla deflagrazione era parcheggiata in via Po. Intorno alle 23 qualcuno ha piazzato il grosso petardo vicino alla vettura, una Fiat Panda Van, facendolo esplodere e danneggiando gravemente il veicolo. Negli stessi minuti, un’altra vettura, una Ford Fiesta, era stata avvolta dalle fiamme nelle vicinanze del cimitero.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Gallipoli e di Ugento, i primi sull’auto fatta esplodere, i colleghi sull’incendio.

La Fiat Panda era stata gravemente danneggiata e frammenti di carrozzeria e di vetri, a causa dell’esplosione, erano arrivati a diverse decine di metri di distanza, così come il cofano, ritrovato su un terrazzino vicino.

Sono in corso le indagini dei carabinieri della stazione cittadina per individuare gli autori dell’esplosione e per capire se dietro all’incendio della seconda auto ci sia la mano di qualcuno.