Salento, incendio nel seminterrato e le fiamme inghiottono il locale: appartamento dichiarato inagibile

Fiamme nel seminterrato, paura nel Salento. Alle ore 20.15 circa di ieri sera, una squadra del Comando Vigili del Fuoco di Lecce, precisamente del distaccamento di Tricase, è intervenuta nel Comune di Gagliano del Capo, in via Piave, per fronteggiare un incendio che ha coinvolto un seminterrato.

Vista la complessità dell'evento, è stata richiesta e inviata in supporto la squadra proveniente dal distaccamento di Ugento, unitamente all'autobotte del distaccamento di Gallipoli.

I dettagli

Le fiamme avevano interessato in modo esteso l'intero ambiente.

I Vigili del Fuoco, intervenuti con tempestività, hanno inizialmente ridotto le alte temperature per poi procedere all'accesso al locale, riuscendo a estinguere efficacemente le fiamme che avevano interessato materiale plastico e legnoso.

Terminata l'operazione di spegnimento e dopo un accurato sopralluogo, il seminterrato coinvolto nell'incendio e l'appartamento sovrastante, appartenenti allo stesso proprietario, sono stati dichiarati inagibili fino all'esecuzione di una verifica statica.

L'operato celere ed efficace dei Vigili del Fuoco ha impedito che l'incendio provocasse ulteriori danni a persone e beni, evitando situazioni di pericolo sia per la pubblica incolumità che per la sicurezza privata.

Le cause all'origine dell'incendio sono attualmente oggetto di indagine e accertamento da parte delle autorità competenti.