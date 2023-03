Esplosione al falò abusivo, scattano tre denunce. La causa forse una tanica di benzina

Indagini lampo e ci sono già le prime tre denunce per l'esplosione del falò abusivo di San Giuseppe, avvenuta ieri sera nel quartiere Tamburi di Taranto, che ha causato sette feriti.

Le indagini

Tre dei feriti, a quanto si è appreso, dopo essere stati medicati sono stati condotti in Questura per ricostruire l'episodio, che è stato ripreso anche da numerosi video poi postati sui social network. Si sentono distintamente anche le urla di dolore e le richieste d'aiuto delle persone rimaste ferite.

In un primo momento sembrava che tra la legna e le cianfrusaglie ammassate ci fosse anche una bombola che sarebbe esplosa, ma stando ai risultati delle indagini delle ultime ore, pare che invece a causare l'esplosione possa essere stata una tanica di benzina. E ci sono già le prime denunce: tre presunti responsabili dell'esplosione - si tratta di due maggiorenni e un minore - sono stati identificati e denunciati. Indagano procura ordinaria e procura minorile per incendio doloso.

I controlli



Tutto inutile, quindi. L'obiettivo di limitare al massimo la presenza di falò abusivi sul territorio cittadino nulla ha potuto contro l'ignoranza e l'inciviltà, oltre che contro l'irresponsabilità di adulti che non si rendono nemmeno conto di mettere a repentaglio l'incolumità, se non addirittura la vita, di bambini che, loro sì, hanno diritto anche a essere inconsapevoli dei rischi che si corrono con certe esibizioni, demenziali e primitive. Negli ultimi giorni il "bollettino" delle rimozioni si aggiornava di continuo, segnalando interventi soprattutto nei quartieri più a rischio, da questo punto di vista, Paolo VI e i Tamburi. Proprio a Paolo VI si riferisce l'episodio dell'aggressione nei confronti di chi stava cercando solo di tutelare i cittadini, rimuovendo le cataste preparate in previsione del grande fuoco.

Come ricordato sopra, un mezzo di Kyma era stato danneggiato pesantemente, attraverso la foratura di una gomma, mentre un'auto del corpo era stata oggetto di un fitto lancio di sassi che aveva frantumato il lunotto posteriore.

Il sindaco



«Azioni di questo genere non possono essere tollerate aveva detto il sindaco Rinaldo Melucci non consentiremo che il presidio di legalità rappresentato dai nostri ragazzi in divisa, ma anche dagli operatori di Kyma Ambiente, venga aggredito in questo modo. È proprio per questo motivo che continueremo a presidiare la nostra città affinché chi non rispetta le regole debba sapere che la sicurezza rimane una delle nostre priorità. È un obbligo morale, il nostro, nei confronti di quei numerosi cittadini che invece le regole le rispettano ogni giorno».