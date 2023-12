Vandali prendono di mira l'associazione che cura i gatti: vetrina in mille pezzi

Appena quindici giorni dopo rispetto all'ultimo episodio di vandalismo, quando è stata fatta esplodere una cassetta per le letterine di Natale, a Molfetta si registra un nuovo atto di inciviltà.

Due giovani teppisti, infatti, hanno preso di mira la sede dell'associazione "Stregatto" che da anni si prende cura delle colonie feline presenti in città. I vetri della porta d'ingresso sono andati in frantumi, per fortuna senza conseguenze per le volontarie presenti in sede al momento dell'azione. Sul posto, sono poi sopraggiunti i carabinieri per un sopralluogo.

Il rammarico dell'associazione

"Vogliamo segnalare un episodio di vandalismo gravissimo avvenuto stasera ai danni della nostra sede - spiegano - e ci sembra che questo sia solo l'ultimo di una serie di episodi simili che ormai da tempo affliggono la nostra città, senza che evidentemente si riesca a porvi riparo. Si rende più che mai necessario un lavoro condiviso delle forze dell'ordine, delle famiglie e degli educatori".