Orta Nova, ignoti fanno esplodere bancomat Poste Italiane: boato in paese

Una esplosione ha danneggiato la scorsa notte ad Orta Nova in privincia di Foggia la cassa automatica della filiale delle poste italiane in viale 2 giugno. A quanto si è appreso, sconosciuti avrebbero posizionato una carica di esplosivo, definita in gergo "marmotta", all'interno della fessura della cassa automatica.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri e sono in corso indagini anche per verificare se sia stato sottratto denaro. Sono in corso verifiche anche sulle immagini della videosorveglianza.