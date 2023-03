Falò abusivo per San Giuseppe, esplosione violenta: sette feriti. Scattano tre denunce

Un’esplosione sì è verificata al rione Tamburi a Taranto dove si stava accendendo un falò abusivo di San Giuseppe. Dalle prime informazioni sembrava che tra la legna e le cianfrusaglie ammassate ci fosse anche una bombola del gas che sarebbe esplosa, ma stando ai risultati delle indagini delle ultime ore, pare che possa essersi trattato di benzina. E ci sono già le prime denunce: tre presunti responsabili dell'esplosione sono stati identificati e denunciati.

Sette persone, tra cui tre minorenni, sono rimaste ferite. In tre sono state trasportate con ambulanze del 118 all'ospedale Santissima Annunziata, una in codice rosso e due in codice giallo. Tra queste una bambina che, secondo fonti dell'Asl, è stata medicata con alcuni punti di sutura. Fortunatamente sono stati tutti dimessi in mattinata: il più grave, arrivato in codice rosso, ha rimediato una prognosi di 15 giorni.

In più ci sono altri feriti lievi a causa delle schegge, che si sono presentati da soli in ospedale per farsi medicare.

I soccorsi

Sul posto i vigili del fuoco e la polizia locale. Al Pronto soccorso si sono registrati momenti di tensione anche per la presenza di parenti che affollavano i punti di accesso. Per questo si è reso necessario l'intervento di pattuglie di polizia e carabinieri. In seguito all'esplosione il materiale accatastato, comprese delle porte di legno, è stato scaraventato a decine di metri di distanza travolgendo alcuni dei presenti.

I controlli dei giorni scorsi

Nei giorni scorsi la Polizia locale e gli operatori della società municipalizzata Kyma Ambiente avevano sequestrato materiale copioso e inquinante accatastato abusivamente in vista della festa di San Giuseppe. Al quartiere San Paolo un camion dell'azienda di igiene urbana era stato danneggiato pesantemente, mediante la foratura di uno degli pneumatici, mentre un'auto del corpo dei vigili urbani era stata raggiunta da una 'sassaiolà che aveva distrutto il lunotto posteriore.

L'assessore

Avevamo rimosso 50 tonnellate di legna negli ultimi 4 giorni, ma non è bastato", dice al Tgr l'assessore all'Assetto del Territorio di Taranto Cosimo Ciracì.