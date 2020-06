Dodici ore al lavoro per pochi spiccioli: arrestati caporale e imprenditore

Ultimo aggiornamento: 12:46

Lavoravano per dodici ore al giorno in condizioni di sfruttamento e per pochi spiccioli. A scoprire le tristi condizioni di quattro lavoratori indiani, utilizzati come braccianti e pastori in un'azienda agricola di Laterza, provincia di Taranto , sono stati i carabinieri della compagnia di Castellaneta.I militari, infatti, hanno arrestato e collocato ai domiciliari un connazionale delle vittime, che fungeva da caporale, e un imprenditore. Per loro le accuse sono di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, con i ruoli rispettivamente di soggetto-caporale e soggetto utilizzatore. All'imprenditore sono state contestate anche sanzioni amministrative per 3.600 euro e ammende per un totale di 27.900 euro.