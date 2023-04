Morto il caporale Antonio Ancora a 102 anni: era il ​“leone” ed eroe della battaglia di El Alamein

Si sono svolti questa mattina nella chiesa di San Biagio a Galatina i funerali dell’ultimo leone della Folgore, Antonio Ancora: il caporale del centocinquantacinquesimo reggimento Artiglieria Paracadutisti si è spento l’atro ieri a Galatina, aveva 102 anni.

Antonio si arruolò volontario all’età di diciotto anni poco dopo la fondazione della Folgore. L’ultimo reduce della battaglia di El Alamein nel corso di questi anni ha partecipato a numerose iniziative raccontando quello scontro bellico, descrivendo minuziosamente quelle immagini di quel teatro di sangue rimaste nella sua mente.

I leoni

Così vennero definito i soldati italiani che combatterono nella battaglia di El Alamein a 100 chilometri a ovest del Nilo difendendo la dotazione denominata “quota 33”. Un punto strategico che gli inglesi non riuscirono mai a sfondare grazie ad eroi come Antonio. Gli avversari concessero l’onore delle armi.

Durante la cerimonia funebre questo eroe è stato ricordato dal sindaco Fabio Vergine, dall’assessore Ugo Lisi, dal colonnello Fabio Mariano comandante del reggimento dei Guastori della Folgore e da Don Pietro Mele parroco della chiesa di San Biagio. “Galatina non può che ringraziarti che ciò che abbiamo oggi a disposizione è il frutto di ciò che nella storia hanno fatto persone come te – ha affermato il primo cittadino Fabio Vergine - Oggi possiamo sentirci accolti e protetti dalla nostra patria grazie a vite generose come quella che tu galatinese ammiratissimo ai saputo donare”. Presenti alla cerimonia una squadra di paracadutisti di Bracciano con la bandiera di guerra del corpo e alcuni ufficiali del battaglione paracadutisti.