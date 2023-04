Anziana fugge dalla Rsa e va nell'hotel vacanze di quando era bimba: «Basta con le mele cotte»

Di rimanere in quella casa di riposo a Faenza, nel Ravennate, proprio non ne voleva sapere e nemmeno di farvi ritorno tra «minestrine, mele lesse e gente che grida di notte invocando la madre» e così ha preso un treno in direzione Romagna ed è scesa in Riviera per andare a bussare al vecchio hotel dove aveva trascorso le sue vacanze da bambina e poi alla porta del parroco.

Fuga dalla Rsa, chi è la protagonista

Protagonista della vicenda, raccontata dal quotidiano Corriere di Romagna, una signora di 81 anni, scappata dalla struttura in cui è ospitata da qualche mese per raggiungere Bellaria Igea Marina, dopo essere giunta in treno a Rimini e avere cambiato convoglio per scendere nella città vicina dove trascorreva le sue vacanze giovanili. Un piano ben congegnato dall'anziana - per anni al lavoro, con un ruolo apicale, in una azienda - che si è recata, così riporta il giornale locale, all'Hotel Flora, dove aveva passato le vacanze con la famiglia e dove è stata riconosciuta dai titolari della struttura, ora chiusa.

Dopo essersi rifocillata in un bar, non potendo soggiornare nell'albergo, l'81enne si è rivolta alla vicina parrocchia raccontato il suo malessere, per la permanenza nella casa di riposo e a partire dai pasti con «minestrine annacquate, mele cotte e prosciutto di cent'anni fa» per arrivare agli altri ospiti che di notte «gridano invocando la madre o gli angeli». Sul posto sono intervenute anche le forze dell'ordine e la signora è stata condotta in un posto sicuro, in attesa dell'arrivo dei familiari. Senza alcuna voglia di tornare a Faenza: «le Rsa - ha raccontato ancora - sono luoghi che ti risucchiano la vita o quel che ne resta. Gli altri hanno deciso per me e scappare è l'unica scelta».