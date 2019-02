Bracciante nel portabagagli dell'auto dei caporali. Lavorava per pochi euro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Uno dei braccianti era rannicchiato nel portabagagli dell'auto dei "caporali". Mentre alri tre erano sul sedile posteriore, Un viaggio da inferno per raggiungere i campi dove lavorare in nero a tre euro all'ora. Quei braccianti, tutti di origine africana, erano stati ingaggiati dai due caporali che sono stati arrestati dai carabinieri.La vettura con il carico di disperazione umana è stata intercettata dai carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Castellaneta. Dopo il controllo i militari hanno arrestato un 38enne ed un 37enne, entrambi di origine marocchina, con precedenti di polizia, residenti ad Eboli, in provincia di Salerno, ma di fatto domiciliati a Metaponto, in quanto ritenuti responsabili di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro.I due erano a bordo di una Volkswagen Passat nella quale vi erano i quattro braccianti. Uno dei quali era nel bagagliaio. Erano diretti nelle campagne, come si è detto, ed erano stati reclutati dai due marocchini per andare a lavorare nei campi con la promessa di un compenso pari a 3 euro l’ora.I due caporali ora sono in carcere. Mentre la loro auto è stata sequestrata.