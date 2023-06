Costa Crociere punta su Taranto: cerimonia di scalo per la "Pacifica"

Oggi a Taranto si è svolta la cerimonia di maiden call (scalo inaugurale) di Costa Pacifica che approderà nel porto ionico ogni sabato fino a ottobre. All'incontro, caratterizzato dal benvenuto a bordo da parte del comandante Valentino Savarese e dallo scambio di crest, hanno preso parte Mario Zanetti, amministratore delegato di Costa Crociere; il presidente dell'Autorità di Sistema portuale, Sergio Prete, il sindaco Rinaldo Melucci; la general manager di Taranto Cruise Port Raffaella Del Prete; l'ammiraglio di squadra Aurelio De Carolis, comandante in capo della Squadra Navale; l'ammiraglio Flavio Biaggi, comandante di Marina Sud. Per ognuno dei 20 approdi programmati c'è una movimentazione di circa 5mila persone. La città oggi ha ospitato due navi in contemporanea: Costa Pacifica e Marella Explorer.

L'Ad di Costa

«Il porto di Taranto - ha sottolineato l'Ad di Costa, Zanetti - è impegnato per imbarco e sbarco di passeggeri, dando l'opportunità agli ospiti in transito di godere delle bellezze durante la sosta in città.