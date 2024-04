La manutenzione sulle spiagge baresi è partita in anticipo rispetto allo scorso anno, ma la costa non è ancora pronta ad ospitare i baresi, tra rifiuti portati dalle mareggiate, atti di vandalismo e tratti di spiaggia inaccessibili. A cominciare da San Girolamo. Qui a parte la potatura dei cespugli che circondano la pista ciclabile non è stato fatto ancora nulla. E basta passeggiare per rendersi conto della situazione: le mareggiate hanno completamente distrutto la linea di costa. I ciottoli in alcuni punti sono scomparsi, lasciando spazio solo a grosse rocce che rendono inaccessibile la discesa al mare. Ci sono tre relitti abbandonati, di cui uno da oltre un anno. «Nessuno lo ha mai rimosso, ormai fa parte del lungomare, è diventato un gioco per i bambini», dicono ironicamente i residenti. Anche i vialetti vicino al mare sono pieni di ciottoli e quindi impercorribili. Ci sono poi fioriere e muretti rotti. Insomma una situazione di degrado generalizzato.

I problemi

Su Palese e Santo Spirito resta il problema della difficoltà di accesso al mare, mentre sul lato a sud di Bari sono già partiti piccoli interventi di sistemazione delle panchine e delle rastrelliere a Pane e pomodoro. Così come il Comune ha smontato i pontili a Torre Quetta che saranno sostituiti al costo di 200mila euro. Il Comune, negli anni passati, aveva cercato di avviare una serie di interventi di ripristino e manutenzione straordinaria per “salvare” il salvabile. Ma ormai i cinque pontili presentano un elevato stato di degrado sia strutturale a causa di una forte corrosione sia funzionale. «Allo stato dei fatti – spiegano dal Comune - la sicurezza dei bagnanti non può essere garantita così come non può essere garantita la sicurezza statica dei manufatti».

Ogni pontile sarà corredato della rispettiva passerella di collegamento dalla battigia; passerella che, nello stato di progetto, sarà complanare al piano del pontile. Attualmente, invece, le precarie passerelle di collegamento risultano di larghezza inferiore rispetto al pontile e con piano di calpestio sovrapposto. Tale scelta progettuale oltre a garantire una fruibilità dei manufatti e maggiore sicurezza per l’utenza, conferisce una migliore valenza estetica di insieme.

Come richiesto dalla stazione appaltante, di concerto con le associazioni per i servizi di accompagnamento ed assistenza dei portatori di disabilità motoria (nel corso di un incontro ad aprile 2023), tutte le strutture dei pontili saranno predisposte per l’installazione di specifiche passerelle laterali per l’accesso di bagnanti diversamente abili per mezzo della sedia “job”. I pontili saranno realizzati in modo tale che potranno “durare” almeno altri 25 anni.

«I tre pontili a Torre Quetta – commenta l’assessore ai Lavori pubblici, Nicola Mele – saranno montati per la fine di aprile e gli inizi di maggio e poi si procederà con l’installazione delle rampe per i diversamente abili». La ditta del Comune sta anche già lavorando a Pane e pomodoro per risistemare il campo di calcetto e i pontili e a Palese e Santo Spirito per il restyling delle ringhiere e la messa in sicurezza di alcuni fabbricati. In totale per la manutenzione delle spiagge è stato stanziato un milione e mezzo di euro. «Per quanto riguarda San Girolamo – conclude Mele – anche lì interverremo con la manutenzione nei prossimi giorni. Mentre la sistemazione della linea di costa, con il ripascimento dei ciottoli, è prevista per la fine di maggio, al termine della stagione delle forti mareggiate».

