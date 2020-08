Bloccata nel traffico, la Polizia la scorta in ospedale e la donna partorisce poco dopo

Il suo bimbo ha fatto capire di aver fretta di nascere proprio mentre la mamma era bloccata in macchina nel traffico con il papà alla guida. A quel punto la coppia di novelli genitori ha pensato bene di chiedere l'intervento della Polizia. Così sulla statale che collega Taranto a San Giorgio sono piombate due volanti della questura. E a sirene spiegate hanno scortato la mamma all'ospedale Santissima Annunziata dove la donna ha partorito poco dopo in tutta sicurezza.

Storia da film e con un lieto fine quella avvenuta ieri pomeriggio in provincia di Taranto. La donna, intorno alle 18 di sabato, era in auto con in marito nel pieno del traffico del rientro dei bagnanti dal mare. La fila procedeva praticamente a passo d'uomo mentre il bimbo continuava a far capire di essere pronto a venir fuori e quasi vani risultavano i tentativi di farsi largo suonando il clacson. Per la coppia sono stati momenti di pura tensione. Poi la decisione di chiedere aiuto alla centrale operativa della Polizia. Dalla questura sul posto sono state spedite le deu volanti più vicine. Le "pantere" hanno chiesto strada nel traffico e poi hanno scortato la vettura in ospedale. Dove il bebè frettoloso è venuto alla luce in piena sicurezza. Ultimo aggiornamento: 11:30 © RIPRODUZIONE RISERVATA