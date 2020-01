Agguato a colpi di pistola, ferito un 25enne

Ultimo aggiornamento: 23:21

Gli hanno sparato non appena ha messo piede nell’androne del palazzo in cui vive, in piazza Tedesco nel rione Paolo VI, alla periferia di Taranto . Una pioggia di fuoco e piombo che ha investito un tarantino di 25 anni. L'agguato questa sera, mentre la vittima rincasava. Cinque i colpi di pistola che lo hanno raggiunto alle gambe, ai glutei e a un avambraccio, mentre nove in tutto sarebbero i proiettili esplosi dal sicario.Il giovane è stato subito soccorso e condotto in ospedale dove è giunto in codice rosso. Sul posto della sparatoria sono piombate subito le auto della squadra Volante e della squadra Mobile della questura. La vittima non sarebbe in pericolo di vita. I poliziotti hanno immediatamente avviato le indagini per decifrare il grave episodio e risalire ai responsabili dell'agguato.