Sono stati rinnovati ieri mattina i consigli di amministrazione delle tre società partecipate del Comune di Taranto. Presiedute dal sindaco Rinaldo Melucci, le rispettive assemblee dei soci hanno proceduto alla nomina dei relativi nuovi consigli d’amministrazione. La macchina politica amministrativa può, dunque, procedere a pieno regime nel governo della città. Per Kyma Ambiente – Amiu è stato confermato presidente Giampiero Mancarelli (in quota Partito democratico), che sarà affiancato da Teresa Rinaldi (scelta di fiducia del sindaco) ed Edmondo Ruggiero (in quota Psi/Pri) nel ruolo di vicepresidente. Alfredo Spalluto (in quota Taranto Mediterranea) sarà, invece, il nuovo presidente di Kyma Mobilità – Amat, con i consiglieri Cosimo Gigante (in quota Taranto Crea) e Ilaria Buonocore (scelta di fiducia del sindaco) che sarà vicepresidente. Per Kyma Servizi – Infrataras c’è la nomina a presidente di Luigi Agrusti (in quota Taranto popolare) e dei consiglieri Anna Tacente (scelta di fiducia del sindaco) e Fedele Moretti (della lista Con) con ruolo di vicepresidente.

Alle assemblee ha partecipato anche il consigliere comunale del Partito democratico Lucio Lonoce che nella stessa giornata ha ricevuto dal sindaco la delega extra giunta alle Società partecipate. Delega che finora il primo cittadino aveva trattenuto a sé. «Ringrazio i cda uscenti per il lavoro svolto – ha affermato il primo cittadino – e auguro a chi subentra loro di svolgere un proficuo lavoro, in continuità». Il neo presidente di Kyma Mobilità Amat, Alfredo Spalluto, ha subito commentato: «Sono onorato della fiducia del sindaco Melucci che ringrazio e ripagherò con il lavoro. Quindi, ringrazio della fiducia il sindaco Rinaldo Melucci, il consigliere Michele Patano e i candidati, sostenitori ed elettori di “Melucci Sindaco - Taranto Mediterranea”. Nel lavoro che mi attende, e che attende tutto il cda di Amat Kyma Mobilità, sento la priorità di mettere le persone al centro del servizio di mobilità urbana, sia gli utenti che i dipendenti. Questa attività si avvarrà naturalmente della totale sinergia con la giunta e il consiglio del Comune».

Spalluto ha ricordato che l’Amat è parte integrante di tutta la mobilità che sta cambiando e che incide sulla quotidiana qualità della vita. «La pianificazione - ha detto - è nella direzione del contenimento dei consumi energetici e della riduzione dell’inquinamento. Nell’ottica di “sistemi integrati”, dove i flussi di traffico sono distribuiti in modo equilibrato tra le varie modalità, per maggiore efficienza e sicurezza. In tutto ciò avvalendosi delle nuove tecnologie e ottimizzando l’uso delle infrastrutture, dei veicoli e delle piattaforme logistiche in un’ottica multimodale. In continuità e progressione rispetto a quanto già realizzato dall’Amministrazione e secondo gli indirizzi del sindaco Melucci». Il presidente Spalluto ha sottolineato, infine, che «un programma di particolare importanza è dovuto alla sicurezza degli utenti ma anche degli operatori del servizio. Dedicando la massima valorizzazione del valore umano e professionale del personale dipendente». Se Mancarelli è una conferma e Spalluto comunque una figura nota negli ambienti politico-amministrativi di Taranto, il vero volto nuovo per questi ruoli è senza dubbio quello di Luigi Agrusti che vede così premiati gli sforzi fatti dalla lista Taranto Popolare a sostegno della candidatura a sindaco di Rinaldo Melucci.