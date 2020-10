Due studenti tarantini di scuola superiore sono risultati positivi al test del Covid-19. Uno dei due è stato sottoposto ad accertamenti perchè presentava sintomi caratteristici da coronavirus, Il secondo, invece, è asintomatico. Le classi dei due ragazzi, che frequentano due istituti diversi, sono state collocate in quarantena. Mentre dalla Asl hanno lanciato un appello a genitori e insegnanti affinchè spingano i giovani ad utilizzare con maggiore attenzione la mascherina.

Sono in quarantena anche due equipaggi del Servizio 118 di Taranto affidato alle Associazioni Help di Ginosa e Misericordia di Crispiano. La misura, prudenziale, ha coinvolto dipendenti e un volontario. A darne notizia è la Cisl funzione pubblica Taranto-Brindisi che sottolinea: "Riemerge dunque, prepotente, la questione dell’internalizzazione del Servizio 118 e quella di Taranto è l’unica Asl di tutta la Regione che non ha ancora assunto nessuna concreta iniziativa per l’assegnazione del Servizio alla Sanità Service, in applicazione delle linee guide regionali di recente approvazione. Il Covid 19 ha portato alla ribalta, come era facile prevedere, il problema dei dipendenti e volontari del Servizio 118 sempre in prima linea nella lotta contro il virus ed esposti, insieme a medici ed infermieri, al rischio di contagio". In una circolare interna la Asl ha ribadito l'obbligatorietà dell'uso dei dispositivi di protezione individuale per tutti gli operatori del servizio.

