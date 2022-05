Passeggiata notturna nel Bosco delle Lucciole: ecco dove

C'è un posto magico in Puglia dove in alcuni periodi dell'anno si possono ancora ammirare le lucciole, quasi fossero tante stelle in terra. Si tratta del Bosco Sant'Antuono, a Mottola in provincia di Taranto, luogo inserito nel Parco Naturale Regionale "Parco delle Gravine", nel sito di Importanza Comunitaria "Area delle Gravine" e nella omonima Zona di Protezione Speciale.

Il bosco

Nell'area, circa 520 ettari di proprietà comunale, vive una fauna meravigliosa, la "Luciola Lusitanica, specie che vede sia maschio che femmina emettere luce intermittente durante il volo, oltre alla Lampyris Noctiluca, una lucciola che non può volare e della quale solo la femmina emette luce continua".

Il tour

Ammirarle è possibile grazie grazie ai tour guidati che vengono organizzati all'interno del bosco. Il prossimo è per il 29 maggio accompagnati da una guida ambientale AIGAE i partecipati potranno godere della bellezza e della biodiversità del luogo passeggiando tra in religioso silenzio tra i rigogliosi sentieri. "Nel rispetto sacro che si deve a quest'area naturale protetta e ai suoi abitanti, con un pizzico di fortuna, una volta buio, potremo osservare la magia delle lucciole e portare con noi nel cuore un'altra incredibile esperienza".

Info su il-bosco-delle-lucciole-mottola?fbclid=IwAR1cM-gWotX_HrRDSOR8obsKpE_gHNhv6zhSOXR48a_9_h1TJ1Fk5D-Xvc0