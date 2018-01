I bambini che puliscono i banchi? Fioccano polemiche e smentite

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il tam tam, come al solito, era partito dai social e rilanciato dall'Ansa: tornati a scuola dopo due giorni di wind days, i bambini dei Tamburi hanno trovato i banchi sporchi e li hanno puliti con i fazzoletti. "Notizia" corredata da una foto. Si è scatenato il finimondo, come prevedibile, con commenti scandalizzati, allarme e proteste. In realtà si tratta di un fatto non accertato, come si è potuto facilmente dedurre da alcuni dati oggettivi. Il primo: nei plessi scolastici dei Tamburi questa mattina, prima che gli scolari entrassero in aula, la ditta incaricata si è occupata della pulizia delle classi, tanto che proprio una delle addette ha postato la foto "incriminata" corredandola con una frase eloquente: "dopo due giorni di wind days si torna a scuola per pulire i banchi". Quindi, quella foto si riferisce al lavoro degli addetti alle pulizie e non ad una fantomatica iniziativa dei bambini. Tra l'altro, la foto è fatta con l'ausilio della luce artificiale, segno che è stata scattata molto presto questa mattina: a Taranto oggi c'era il sole, giornata luminosissima, quindi quando i bambini sono andati a scuola non c'era assolutamente bisogno di tenere la luce accesa. Infine, nella foto si intravedono mani evidentemente femminili, con tanto di smalto alle unghie, e sul banco gli "attrezzi" del mestiere, compreso un panno cattura-polvere che certo non è nella dotazione classica contenuta nelle cartelle degli scolari, con libri, quaderni, matite e gomma per cancellare. Emblematica, al riguardo, la frase postata dalla dirigente scolastica della scuola Vico-De Carolis, Elisabetta Scalera, e riferita a chi ha diffuso la notizia: "La testa vi serve solo per dividere le orecchie. Bufale.net. Attenti alle fake news". Poi è arrivata anche la smentita a mezzo Ansa. No comment invece dalla dirigente scolastica della scuola d'infanzia Gabelli, Maria Paola Scorza. Nel mezzo un botta e risposta tutto politico tra D'Amela e Bellanova, con accuse reciproche sul fatto e non fatto per l'inquinamento ai Tamburi.