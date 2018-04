Salari, accordo a metà e da domani si comincia a parlare di esuberi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Nessun passo avanti sulla parte variabile della retribuzione legata ai premi di risultato. Tant’è che, per evitare di impantanarsi su questo terreno, domani alle ore 10 si torna al Mise per parlare del cuore della vertenza Ilva: occupazione, esuberi e organici.Non è stato sufficiente il secondo incontro nell’arco di due giorni al ministero dello Sviluppo economico tra Am InvestCo, cordata guidata da ArcelorMittal e sindacati. A mediare, Teresa Bellanova, viceministro allo Sviluppo economico: «È stata raggiunta una convergenza per la parte che riguarda la parte di salario fisso, non solo quella riguardante il contratto collettivo ma anche quella relativa al contratto aziendale di secondo livello. Rimane invece ancora aperto un punto che riguarda il salario variabile. Il 26 speriamo di cominciare a discutere più nel merito per quanto riguardano gli organici». In una nota ufficiale, il ministero aggiunge che sono stati individuati “punti di convergenza che garantiranno ai lavoratori il riconoscimento dei trattamenti economici legati alla retribuzione fissa attualmente in essere mentre sul Pdr i sindacati hanno avanzato alcune osservazioni sulle quali l’azienda si è resa disponibile a discutere e approfondire a partire dal prossimo incontro”.La distanza sulla contrattazione di secondo livello, in particolare sul Pdr (premio di risultato), resta immutata. La multinazionale dell’acciaio è stata ferma sulle sue posizioni: semplificando, chiede di legare questa parte del salario alla redditività e al raggiungimento dell’Ebit positivo (si tratta del risultato aziendale prima della deduzione degli oneri finanziari e delle imposte ndc). Attualmente, invece, il sistema di premio è legato ai volumi di produzione. Ci sarà una riflessione su quanto propongono i sindacati ma, per entrare nel vivo della negoziazione, domani l’argomento sarà accantonato per dare spazio al clou della vertenza. Si parlerà infatti, per la prima volta, di occupazione ed esuberi.