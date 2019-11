I sindacati: si buca siviera, fiamme altissime nell'ex Ilva

Ultimo aggiornamento: 12:38

Nell'acciaieria 2 dello stabilimento siderurgico ex Ilva , oggi Arcelor Mittal , di Taranto una siviera si sarebbe bucata all'uscita dal Convertitore «sversando acciaio in fossa e procurando fiamme altissime che hanno raggiunto alcune tubazioni di gas».E' quanto denunciano Fim, Fiom e Uilm precisando che «solo l'intervento tempestivo dei vigili del fuoco che hanno gestito l'emergenza in maniera professionale ha evitato il peggio».La siviera è una caldaia di colata che contiene metallo fuso e quindi a temperature incandescenti.Le rappresentanze sindacali unitarie di Fim, Fiom e Uilm ritengono "intollerabile l'intero accaduto a dimostrazione che l'Acciaieria 2 e tutti gli altri impianti necessitano di interventi immediati e di una serie manutenzione ordinaria e straordinaria sino ad oggi solo annunciata senza nessun effettivo intervento".