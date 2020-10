Feste di laurea con contagio: 40 positivi dopo le celebrazioni nelle campagna del Tarantino

Il fronte delle feste e delle cerimonie si conferma quello più critico per i nuovi contagi Covid in provincia di Taranto. Una festa di laurea ha infatti generato una quarantina di nuovi contagi; il ricevimento si è tenuto in un Comune del versante occidentale della provincia. Il nuovo episodio conferma così una tendenza che aveva già visto casi Covid dopo matrimoni e prime comunioni. Due cerimonie che in piena pandemia erano state sospese ma che dopo l’estate, soprattutto le prime comunioni, sono state riprogrammate.

Le due feste di laurea erano state organizzate contestualmente nelle campagne tra Palagiano e Palagianello il 10 ottobre scorso, quindi prima dell'entrata in vigore dell'ultimo Dpcm che impone una stretta agli assembramenti. I ragazzi che hanno partecipato ai festeggiamenti si sono poi messi in auto-isolamento e si sono sottoposti ai tamponi privatamente.

