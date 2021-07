Ex Ilva, Peacelink al Tar: «La batteria 12 va spenta»

Ci sarà anche la voce di Paecelink nell’udienza in programma domattina al Tar del Lazio con al centro il destino della batteria numero 12 della cokeria della ex Ilva di Taranto.

L’impianto viaggia verso la chiusura in ragione del mancato rispetto delle prescrizioni ambientali previste dall’Aia.

Quelle indicazioni andavano assolte entro il 30 giugno, ma non sono state adottate. Di qui il decreto del ministero che ne ha disposto la fermata....

