Barca in avaria rischia di essere travolta da una nave, salvati in nove. A bordo anche tre bambini

Barca in avaria rischia di essere travolta da una nave: paura per nove persone. A bordo anche tre bambini.

Le operazioni di salvataggio

Nove persone, tra cui tre bambini, a bordo di un natante con il motore in avaria, che rischiava di essere travolto da una grossa nave portarinfuse in manovra nella rada del porto di Taranto, sono state salvate grazie all'intervento del conduttore di una pilotina della Corporazione Piloti del porto di Taranto. Il comandante della portarinfuse "Maran Virtue", nave impegnata nelle fasi di disormeggio dal IV sporgente e il successivo ancoraggio in rada, si è accorto della presenza di una piccola imbarcazione che rischiava di ostacolare la manovra e ha chiesto al conduttore della pilotina di intervenire.

APPROFONDIMENTI LECCE Yacht in fiamme al largo di Leuca: tre persone a bordo,... VIDEO Salento, soccorso in mare: incendio sullo yacht al largo di Leuca LECCE Salento, incendio sullo yacht al largo di Leuca: tre persone soccorse... LECCE Incendio a bordo al largo di Otranto: lo yacht è una torcia... L'INCENDIO Grecia, a fuoco lo yacht dell’ingegnere Prato Tutti in mare,... L'INCIDENTE Brucia e affonda lo yacht della moglie di Semeraro

Yacht in fiamme al largo di Leuca: tre persone a bordo, l'imbarcazione affonda

Quest'ultimo ha visto che dalla barca in avaria, lunga sei metri, chiedevano soccorsi. Uno dei nove passeggeri ha passato tra le braccia del soccorritore una bimba di pochi mesi e poi gli altri due bambini con le loro madri, la loro nonna e un uomo. Nel frattempo, secondo il racconto della Corporazione Piloti del porto di Taranto, la piccola imbarcazione, ormai incontrollabile, ha subito una «sbandata» sul fianco dritto. A quel punto il conduttore della pilotina ha deciso di lanciare ai due uomini rimasti a bordo una cima affinché la legassero alla prora sinistra del natante e poi alla bitta della pilotina. Dopo una manovra che ha consentito di liberare e raddrizzare il natante che si trovava sotto la prora della nave, la barca è stata trainata in un'area di sicurezza.

Grecia, a fuoco lo yacht dell’ingegnere Prato Tutti in mare, famiglia in salvo