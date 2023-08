Traghetto fermo a Brindisi dopo l'avaria: code e ritardi al porto di Valona

Ritorno a casa travagliato per gli ultimi 100 turisti che lunedì sera erano rimasti “bloccati” nel porto di Valona (in Albania) dopo l'indisponibilità del traghetto “Prince”: la nave della compagnia greca A-Ships, che avrebbe dovuto imbarcare ben 700 persone l'altra sera, è ancora bloccata presso la banchina di Costa Morena in seguito a un'anomalia che domenica scorsa l'aveva costretta a fare ritorno a Brindisi dopo solo qualche miglio di navigazione.

La comitiva di vacanzieri arriverà in città questa sera “ospiti” (come tutti gli altri 600 turisti che avevano scelto il Paese delle Aquile per passare il Ferragosto ed imbarcati la sera prima) sul traghetto “European Star” della Compagnia Star Lines.

Purtroppo, l'imprevisto stop del traghetto “Prince” ha generato criticità in qualche agenzia della città albanese e, non si esclude, che la stessa situazione possa ripetersi anche stasera se il numero dei passeggeri che farà ritorno verso Brindisi supererà la disponibilità prevista a bordo del traghetto ospitante.

Stamattina, tutti i vacanzieri che avevano acquistato un biglietto con la compagnia A-Ships, con destinazione Valona, sono stati imbarcati su altre navi, ha fatto sapere in merito la Capitaneria di porto di Brindisi. Intanto, il traghetto “Prince” rimane ancorato a Costa Morena in attesa di un'ispezione, che dopo quanto accaduto, è l'unica certificazione che può garantire alla nave di riprendere il mare. Si temono ulteriori ritardi nella partenza per l'Albania anche nelle prossime ore e sino a quando il traghetto non potrà nuovamente riprendere a navigare.