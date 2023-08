Nave albanese in avaria per un guasto ad una pompa: disagi per 530 passeggeri costretti a cambiare imbarcazione

Disavventura per i passeggeri della Prince, nave della A-Ships in servizio tra Brindisi e Valona. Subito dopo la partenza (prevista per le 12) dal porto messapico, infatti, l'imbarcazione è stata costretta a tornare indietro per un guasto ad una pompa, non potendo procedere oltre verso il Paese delle Aquile.

A bordo, 530 passeggeri, che sono stati riprotetti (portati, cioè, su un'imbarcazione con uguale destinazione) sulla European Star, nave della European Ferries che serve la stessa tratta. La Prince, nel frattempo, secondo quanto spiegato dall'Autorità di sistema portuale (che assieme alla Capitaneria di porto si stanno occupando del necessario) è stata portata nuovamente a Costa Morena per le riparazioni di rito ed ottenere la validità della certificazione da parte del registro navale una volta aggiustato il guasto.

L'imbarcazione, tra le altre cose, è stata quella su cui nei giorni scorsi ha viaggiato la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che dopo aver trascorso alcuni giorni di vacanza nella zona di Ceglie Messapica è arrivata sino in Albania.