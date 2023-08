Asfalto colabrodo, cade un pedone. E i cittadini chiudono le buche da soli

Si avvicina Ferragosto ma Martina Franca è ancora punteggiata da cantieri di piccole e grandi dimensioni, oltre che da attesi ripristini stradali richiesti a gran voce dalla cittadinanza. Attualmente sono in corso su Viale Stazione le opere di posizionamento delle caditoie per l’acqua piovana a servizio del nuovo impianto in corso di realizzazione su prolungamento Via Fighera e che permetterà di ridurre il fenomeno degli allagamenti nei pressi della Stazione Fse.

Restano, però, situazioni al limite dell’assurdo come quella di Via Maria D’Enghien dove le enormi e continue buche presenti sono state chiuse in parte direttamente dai cittadini in seguito alla caduta, l’ennesima, di un pedone.

Una condizioni non degna di una città civile, soprattutto se si pensa che i residenti hanno dovuto attendere i ripristini seguenti gli scavi per il posizionamento della fibra per poter ottenere la copertura di qualche buca.

I lavori dell'amministrazione

Intanto l’amministrazione comunale comunica l’inizio di altri ripristini del manto stradale “per rendere più sicure le strade del centro urbano soprattutto per la circolazione dei veicoli a due ruote, bici, moto e monopattini”. Una buona notizia che arriva dopo settimane di segnalazioni riguardo i pericolosi avvallamenti sulla centralissima Corso Italia, dove il manto stradale anche in direzione delle strisce pedonali è sceso di oltre 20 centimetri creando non pochi problemi anche agli automobilisti. I lavori sono attualmente in corso su Via Alcide De Gasperi e Via dello Stadio ma proseguiranno toccando anche Via Valle d’Itria, Corso Italia, Via Taranto, Via Alberobello, Via Sallustio e Via Francesco Zito: “Si tratta di lavori avviati a seguito – sottolinea la nota di Palazzo Ducale - di un’ampia ricognizione effettuata dai tecnici degli uffici Lavori Pubblici per le arterie stradali con avvallamenti e buche”.