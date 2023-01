Strade e asfalto, a Lecce troppe buche: in arrivo il robot “ripara-zolle”

Le piogge degli ultimi giorni hanno fatto riaffiorare un problema atavico lungo la tangenziale est e sulle strade leccesi: le buche-crateri. In alcuni casi vere e proprie voragini che lungo il raccordo e in città hanno costretto gli automobilisti a e i centauri a fare lo slalom tra crepe e voragini. «Siamo alle solite, accade sempre così - denuncia Leo Ciccardi del Comitato Popolare Nuova Rudiae -, non c'è manutenzione ordinaria e quindi dopo la prima pioggia invernale gli operai della Lupiae sono costretti a rincorrere le segnalazioni che arrivano dai cittadini sulle buche che si sono create in città. Dispiace perché vengono spesi, male, soldi pubblici che con un minimo di programmazione potrebbero essere utilizzati in modo sicuramente migliore. Ci sono strade, nel quartiere San Pio che richiedono un intervento importante da diverso tempo, come via Carlo Alberto Dalla Chiesa, via vecchia Carmiano e via Casavola. Mi auguro che il 2023 possa essere l'anno in cui ci sia una programmazione chiara degli interventi sulle strade che di anno in anno si arricchiscono di rattoppi che rappresentano solo una pezza su un problema che merita degli interventi radicali».

Un nuovo alleato

Ma l'amministrazione comunale è al lavoro e proprio a partire dalla prossima settimana avrà un nuovo alleato tecnologico che permetterà agli uomini della Lupiae di effettuare interventi più precisi e meno invasivi: «Ci stiamo muovendo per iniziare l'attività di riparazione delle strade cittadine - ha fatto sapere l'assessore Marco Nuzzaci -, la Lupiae infatti da poco ha a disposizione un nuovo macchinario di ultima generazione che rimuove interamente la zolla e ripristina l'asfalto a freddo, un tipo di intervento ideale per livellare la strada ed evitare spiacevoli sobbalzi durante la marcia del veicolo. Già a partire dalla prossima settimana gli operai saranno impegnati in questo tipo di attività. Ovviamente rinnovo l'invito a tutti i cittadini di segnalare eventuali anomalie dell'asfalto agli uffici della polizia municipale, affinché si possa realizzare una mappa degli interventi ed una conseguente programmazione delle attività al fine di poter rendere sempre più vivibile e percorribile la nostra città».

Nuove tecnologie al servizio dell'amministrazione comunale che ogni inverno si ritrova a fronteggiare un problema che rischia di creare sinistri lungo le arterie cittadine e sulla tangenziale. I mezzi presto inizieranno la loro attività, ma c'è comunque chi attende una programmazione.