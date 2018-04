Il centro ridotto a pattumiera il biglietto da visita della città

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Piazza Ebalia e via Berardi, pieno centro di Taranto, le 11 del mattino. Quello che dovrebbe essere, secondo una pomposa e inappropriata definizione, il salotto della città si presenta come descrivono inequivocabilmente le immagini che pubblichiamo in queste pagine. Se di salotto si tratta, evidentemente il padrone di casa deve aver sbagliato la collocazione della pattumiera che, solitamente, dovrebbe essere sistemata altrove.Fuor di metafora, lo spettacolo è davvero deprimente. Le aiuole che fanno da contorno alla fontana, dal lato verso piazza Maria Immacolata, sono un ricettacolo immondo di spazzatura di ogni genere, anche arbusti tagliati e abbandonati sul posto oltre alle solite cartacce, alla plastica e alle immancabili deiezioni canine (inutile, evidentemente, ogni tipo di “suggerimento” affisso sugli alberi).Uno scenario desolante di incuria e di inciviltà, purtroppo non circoscritto a quell’area. Una cinquantina di metri più su, in via Berardi, ci si può facilmente imbattere nei cestini stracolmi di rifiuti che sembrano urlare “vorrei ma non posso”, poiché troppo piccoli per contenere tutta la spazzatura depositata dai passanti. E come non notare, appena di fronte, i cassonetti debordanti in piena mattinata.Insomma, un quadro da città al di sotto di un livello minino di decoro e di civiltà e una situazione allarmante alle soglie dei mesi estivi. Per una serie di ragioni. La prima: quanto documentato nel cosiddetto salotto della città, si ripresenta tal quale - se non peggio - in tutte le altre zone di Taranto, e in modo ancora più virulento nelle periferie. Si va, inoltre, verso settimane in cui le temperature saranno assai più elevate con evidenti rischi igienico-sanitari connessi alla presenza di una tale quantità di spazzatura per le strade. E, come se non bastasse, non si può non fare a meno di sottolineare come questo stato di cose finisca per cozzare contro i faticosi tentativi di rendere Taranto una città a vocazione turistica.Si parla tanto di progetti, di investimenti, di opportunità (l’arrivo delle crociere, per esempio, ma anche Medimex e Unomaggio) però poi ci si rende conto che tutto questo rischia di essere vanificato da una condizione oggettivamente antitetica rispetto al sogno di attrarre turisti a Taranto. Per poi vederli scappare di fronte a tanto scempio?