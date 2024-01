Cosa c'è da aggiungere a questo Lecce per la sfida di domani contro la Lazio? Poco sul piano numerico. Molto su quello tattico. Intanto le assenze saranno le stesse della settimana scorsa: per la seconda partita del 2024 e almeno per tutto il mese di gennaio D'Aversa non potrà contare su Banda, Rafia e Touba, i quali non saranno a disposizione del tecnico giallorosso a causa dei rispettivi impegni nella Coppa d'Africa che si disputa in Costa d'Avorio al via da oggi. A loro si aggiunge, oltre all'indisponibilità del difensore Dermaku, anche quella di Sansone. L'ex Bologna prosegue la sua preparazione personalizzata in vista del suo pieno recupero che permetterà al tecnico giallorosso di avere una pedina in più per il reparto offensivo. La formazione che scenderà in campo contro la Lazio non dovrebbe essere molto differente da quella schierata contro il Cagliari.

E in attesa di novità dal mercato D'Aversa deve fare affidamento sulla rosa a disposizione e sulle alternative che porterà in panchina e che valuterà nel corso della gara. L'avversario è stato studiato nei minimi particolari. Anche questa mattina D'Aversa darà le ultime indicazioni, almeno sul campo, ai suoi ragazzi. Pure sulla base che il tecnico giallorosso e il suo staff hanno potuto vedere nel derby di Coppa Italia tra Lazio e Roma vinto dai biancocelesti e valso la qualificazione in Semifinale. Da una settimana all'altra nulla sembra essere cambiato in casa Lecce. A dire la verità D'Aversa dispone di Almqvist. Già la settimana scorsa il calciatore svedese è stato impiegato nell'ultima parte di gara contro il Cagliari. E non è escluso che all'Olimpico possa essere, questa volta, la novità di partenza della squadra giallorossa. A fargli posto uno fra Strefezza e Oudin. Stando alle ultime formazioni schierate dal tecnico giallorosso dovrebbe essere il numero dieci francese a lasciare spazio ad Almqvist. Oudin ha giocato a destra, corsia sulla quale il biondo svedese si è disimpegnato fin dall'inizio della stagione. Sembra, pertanto, un avvicendamento scontato fra Almqvist e Oudin. Il Lecce ha bisogno delle accelerazioni e dei guizzi del suo numero sette. Molto dipenderà dalla condizione e dall'autonomia che può garantire Amqvist. Da stabilire pure il momento ideale in cui farlo irrompere sulla scena di una partita che si annuncia bella e aperta. Proprio contro la Lazio Almqvist segnò il suo primo gol in Serie A dando il via alla rimonta leccese dopo il momentaneo vantaggio firmato da Immobile.

Sempre il tridente offensivo lascia a D'Aversa qualche riserva che scioglierà forse domenica mattina. Il ballottaggio è fra Krstovic e Piccoli. Il montenegrino sembra in vantaggio. Un attaccante che ha smarrito la via del gol, ma il suo contributo alla squadra è fuori discussione. Il nazionale montenegrino va aiutato e il ritorno di Almqvist potrebbe agevolare innanzitutto la squadra a sviluppare in maniera diversa la manovra. Dunque il tridente d'attacco potrebbe essere formato da Almqvist, Krstovic e Strefezza. A centrocampo, invece, si va verso la conferma di Ramadani affiancato da Kaba e Gonzalez. Con Blin pronto a subentrare nel corso dell'incontro per far rifiatare uno dei suoi compagni di squadra. Anche il reparto difensivo non dovrebbe subire modifiche. Baschirotto e Pongracic guideranno la difesa. Le corsie esterne saranno presidiate da Gendrey e Gallo, i quali avranno pure licenza di offendere. La lista dei convocati sarà diramata poco prima di mezzogiorno, subito dopo l'allenamento di rifinitura che la squadra sosterrà al Via del Mare questa mattina. La comitiva giallorossa raggiungerà la capitale nel pomeriggio. I giallorossi tornano a Roma dopo poco più di due mesi quando affrontarono la Roma di Mourinho.