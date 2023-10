Falcone e Pongracic. Sono due i calciatori del Lecce con più minuti giocati nella serie A 2023-2024. L’estremo difensore giallorosso si candida anche in questa stagione sportiva ad essere il calciatore con più presenze e più minuti giocati.

Nella passata annata non c’è stata storia: sempre presente. Zero minuti per i compagni di reparto Bleve e Brancolini che, purtroppo hanno atteso invano la possibilità di poter giocare anche una manciata di minuti di Serie A. In queste prime otto giornate Falcone ha difeso la porta giallorossa dall’inizio alla fine di ogni partita. Recuperi compresi il portiere romano, 28 anni, ha fatto girare la lancetta per 796 minuti. Stesso minutaggio per il compagno di reparto Marin Pongracic. Il difensore croato non ha perso neppure un sospiro, finora, di questo campionato. Anche per l’ex Wolfsburg, che il club giallorosso ha acquisito a titolo definitivo, i minuti giocati sono 796. Pertanto solo due giocatori della rosa di mister D’Aversa sono a tempo pieno.

Alle spalle di Falcone e Pongracic c’è Almqvist. L’esterno offensivo svedese è stato sempre nella formazione di partenza scelta dall’allenatore D’Aversa ma ha perso qualcosa nel finale di partita. I minuti giocati dal numero 7 giallorosso sono 747. A completare il podio c’è Gendrey. Il laterale difensivo francese registra, dopo otto giornate, un minutaggio di 729 minuti. Non fa parte del terzetto più presente Baschirotto. Il muscoloso difensore del Lecce ha saltato per squalifica la sfida contro il Genoa. Altrimenti sarebbe alla pari, per minuti giocati, di Falcone e Pongracic. D’Aversa per il momento mai ha rinunciato al centrale difensivo veneto se non per cause di forza maggiore.

Tra i più presenti in questo avvio di campionato c’è il centrocampista Ramadani. Il nuovo volto del centrocampo del Lecce, che ha raccolto l’eredità di Morten Hjulmand, ha incassato sin da subito la fiducia del tecnico giallorosso, il quale gli ha risparmiato solo qualche scampolo di match. I minuti giocati dal nazionale albanese sono 664. Non è nella primissima fascia per minuti giocati Gabriel Strefezza tra i protagonisti principali della passata stagione, capocannoniere della squadra con otto gol. Quest’anno dopo un avvio di stagione come centravanti si è dovuto accomodare pure in panchina. Si è rivisto ultimamente con più continuità in coincidenza con l’assenza di Banda, infortunato. L’italo brasiliano ha messo insieme 555 minuti. Sotto la soglia dei cinquecento minuti c’è Rafia. Tuttavia un buon minutaggio per un calciatore che qualche mese fa giocava in Serie C. Il centrocampista tunisino è a 491 minuti giocati.

Sta scalando questa speciale classifica pure Nikola Krstovic. L’attaccante e capocannoniere del Lecce è a 449 minuti giocati; sicuramente fino a fine campionato punterà al podio. A seguire l’attaccante montenegrino c’è Kaba che accusa un ritardo dal compagno di squadra di sei minuti. Sono 443 i giri di lancetta fatti registrare dal giocatore francese che occupa la decima posizione in questa particolare classifica. All’undicesimo posto con 376 minuti giocati c’è Gallo, il quale si è alternato con Dorgu in questa prima fase di campionato. E proprio l’Under 21 della nazionale danese insegue il collega di ruolo con 359 minuti. Destinato a salire anche il minutaggio di Blin. Il centrocampista francese è a 281 minuti, uno in più di Banda fermato da un infortunio. Lo spagnolo Gonzalez è a 190. Il francese Oudin utilizzato più part time finora è a 163 minuti. Sopra i cento minuti ci sono Touba e Piccoli. Sotto i cento, Sansone, Venuti, l’ex Di Francesco, Corfitzen e Burnete.