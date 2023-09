Almqvist: "Conquistato dai tifosi del Lecce. Sarò sempre grato a Corvino"

Une delle novità più interessanti del mercato estivo delè senza dubbio Pontus. L’esterno d’attacco scovato da Pantaleoe da Stefanonel massimo campionato polacco ha cominciato la sua prima esperienza nel calcio italiano con una serie di prestazioni convincenti grazie alle quali ha conquistato subito la fiducia di tutto l’ambiente salentino.L’attaccante svedese, tra l’altro, è stato il primo acquisto del lecce della stagione sportiva 2023-2024. «Sono contento, ho ricevuto una bella accoglienza - ha raccontato a Piazza Giallorossa su Tele Rama -. Mi è bastato poco per capire la grande differenza fra l’Italia e gli altri Paesi in cui sono stato: qui il calcio assume una grande importanza. Pertanto, uscendo di casa iti riconoscono, ti fermano per chiederti un autografo o per fare una foto. Con questo modo di fare ti fanno sentire tanto calore anche quando non giochi. Altrove tutto questo non c’è, il calcio viene vissuto con più distacco».Non era difficile riconoscerlo con la sua chioma bionda e il suo aspetto nordico. Almqvist non rimpiange assolutamente la scelta fatta. Ha colto al volto la grande opportunità arrivata nei mesi scorsi. Quando il club giallorosso lo ha cercato. «Il direttore Corvino è stato il primo a cercarmi, nessuno mai lo aveva fatto e di questo lo ringrazio - ha raccontato -. Farò di tutto per ripagarlo con delle buone prestazioni sul campo». Almqvist sta conoscendo un altro calcio e un altro modo di vivere il calcio. E torna sulla passione dei tifosi giallorossi. «Ci sono sempre vicini e questo è molto bello - aggiunge -, è giusto ringraziarli per quello che fanno. Con la loro vicinanza supereremo i problemi che si presenteranno sul cammino di una stagione lunga e difficile. Abbiamo bisogno di loro».Almqvist è tra coloro che durante la pausa del campionato è rimasto a Lecce e si è già sintonizzato sulla trasferta diin programma domenica prossima. «Ogni partita ha le sue difficoltà - spiega -, noi andiamo preparati, ho grande fiducia nella nostra squadra e nelle nostre potenzialità. Con il nostro allenatore prepareremo adeguatamente la prossima gara di campionato». Il calciatore di proprietà dei russi del Rostov ha iniziato la stagione con il gol in amichevole contro il Cadice in Spagna. E poi si è ripetuto al Via del Mare contro la Lazio, alla prima giornata. In una capriola, per festeggiare il momentaneo pareggio, tutta la propria felicità. Si è sbloccato subito e sembra già ben inserito nei meccanismi tattici del tecnico. Può giocare sia a destra che a sinistra. Ha dribbling e tiro. C’è tutto per fare bene