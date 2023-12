Lecce in emergenza contro l'Atalanta. Anche Sansone e Almqvist out. D'Aversa: «Zero alibi»

Il tecnico del Lecce Roberto D’Aversa in piena emergenza nell'allestire la formazione che contenderà i tre punti all'Atalanta. Nelle scorse ore si è fermato anche Nicola Sansone per un risentimento al polpaccio (sarà sottoposto a esami). Sansone, nelle intenzioni del tecnico, avrebbe dovuto sostituire nel tridente offensivo lo squalificato Banda. Anche Almqvist ha dato forfait causa influenza. «Ci sono giocatori adattabili, Oudin nasce esterno, Rafia può fare la mezzala o il trequartista e ci sono altre soluzioni più difensive - ha spiegato D'Aversa in conferenza stampa questa mattina -. Oudin, come Rafia, può giocare dentro il campo. Sull’adattamento mi riferisco ad altri giocatori che nascono terzini ma che si possono adattare in base all’avversario». D'Aversa ha poi parlato della sostituzione di Pongracic: «Touba è un mancino che giocherebbe a sinistra, c’è anche Blin che può giocare lì, quindi ho due possibilità, ma Touba tecnicamente non è da meno».

Contro l'Atalanta si gioca domani alle 12.30, questa la lista dei convocati:

PORTIERI 98. Borbei 21. Brancolini 30. Falcone



DIFENSORI 6. Baschirotto 13. Dorgu 25. Gallo 17. Gendrey 26. Smajlović 59. Touba 12. Venuti



CENTROCAMPISTI 18.

Berisha 29. Blin 23. Faticanti 16. Gonzalez 77. Kaba 10. Oudin 8. Rafia 20. Ramadani

ATTACCANTI 9. Krstovic 19. Listkowski 91. Piccoli 27. Strefezza