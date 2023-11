Sarà un Lecce spuntato quello che oggi pomeriggio proverà ad esorcizzare il Diavolo milanista nella sfida in programma alle tre del pomeriggio sul green del Via del Mare. Mister D’Aversa dovrà infatti fare a meno di Pontus Almqvist, un elemento che, per caratteristiche tecniche e tipologia di gioco della squadra avversaria, avrebbe potuto creare seri imbarazzi alla difesa rossonera con le sue accelerazioni sulla corsia di destra, nella zona del campo spesso lasciata senza presidio da Theo Hernandez. Purtroppo però gli esami strumentali effettuati ieri mattina hanno ufficialmente confermato il forfait di Almqvist, costretto a fermarsi per la prima volta in stagione a causa di una “lesione di primo grado al bicipite femorale della coscia destra”, come riportato dall’ufficio stampa del club di via Colonnello Costadura. Un infortunio rimediato nella parte finale dell’allenamento di giovedì mattina che ora costringerà l’esterno d’attacco svedese a rimanere lontano dal rettangolo verde per circa tre, quattro settimane. Di conseguenza, Almqvist potrebbe tornare nuovamente a disposizione dello staff tecnico in vista del match di metà dicembre con il Frosinone e dopo aver saltato le gare contro Milan, Verona, Bologna ed Empoli. Le sue condizioni fisiche ovviamente saranno monitorate quotidianamente con la speranza di rientro anticipato.

L’infortunio di Almqvist è proprio un bel guaio per mister D’Aversa. Il tecnico abruzzese sin dalle prime battute di questa stagione ha sempre puntato forte sul calciatore svedese, al punto da mettere in secondo piano il Gabriel Strefezza, spesso finito in panchina. Ora l’italo-brasiliano potrà tornare nel ruolo di esterno alto destro nel quale si è cimentato nelle ultime stagioni con risultati straordinari, al punto da arrivare a sognare la convocazione in Nazionale. Strefezza è sicuramente il favorito ma non è l’unico elemento in corsa per la sostituzione dello svedese. D’Aversa ad esempio potrebbe anche prendere in esame la possibilità di far giocare Gianluca Sansone. Per il resto, si annuncia l’ennesimo ballottaggio della stagione tra Dorgu e Gallo per il ruolo di laterale sinistro difensivo mentre in mezzo al campo questa volta Gonzalez potrebbe essere preferito a Rafia per il ruolo di mez’ala sinistra, con Ramadani in cabina di regia e Kaba mezz’ala destra.

Nel Milan il tecnico Pioli appare orientato a schierare i suoi con il 4-2-3-1 con la coppia formata da Krunic e Reijnders davanti alla linea difensiva. La linea dei trequartisti, di cui faranno parte Loftus-Cheek e Leao, quasi certamente vedrà la presenza dal fischio d’inizio di Chukwueze che è il favorito per la sostituzione dell’indisponibile Pulisic. Anche al Via del Mare Pioli non rinuncerà al centro dell’attacco alla classe e alla qualità di Giroud.

Sugli spalti è annunciato il solito sold-out con una discreta presenza di supporter rossoneri, molti dei quali residenti in Puglia e nelle regioni limitrofe. Arbitro dell’incontro il palermitano Rosario Abisso i cui precedenti con il Lecce sono decisamente negativi.