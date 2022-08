Lecce, novità in difesa per la sfida con l'Empoli: Pezzella e Pongracic in campo dal 1', Umtiti parte dalla panchina

È un Lecce profondamente rinnovato quello che si presenta questa sera al Via al Mare in occasione dello scontro-salvezza contro l’Empoli. Una gara da vincere per conquistare i primi punti della stagione dopo due sconfitte di fila. Rispetto al match di sabato scorso in casa del Sassuolo infatti il tecnico Marco Baroni ora può contare su tre pezzi da novanta per la linea di difesa. Di fatto, tre nuovi titolari in aggiunta a Gendrey e al portiere Falcone: saranno loro a comporre il pacchetto arretrato della squadra giallorossa nel campionato di serie A 2022-2023. Il lavoro delle ultime settimane di Pantaleo Corvino e di Stefano Trinchera ha prodotto nel giro di pochi giorni l’ingaggio di elementi del calibro (in rigoroso ordine di arrivo) di Marin Pongracic, possente difensore centrale croato prelevato dai tedeschi del Wolfsburg e con alle spalle una discreta esperienza in Bundesliga, sia in quella tedesca che in quella austriaca. Quindi, il colpaccio Samuel Umtiti, uno degli acquisti più importanti della storia ultracentenaria del calcio leccese. Undici titoli in bacheca, compreso quello di campione del mondo con la Francia nel 2018. E pure lui, un difensore centrale. Umtiti ha accettato il trasferimento nel Salento con l’obiettivo di riscattarsi dopo le recenti delusioni patite con la maglia del Barcellona. E chissà, magari convincere Deschamps a convocarlo per Qatar 2022. Infine, Giuseppe Pezzella, laterale sinistro difensivo, strappato al Parma e reduce da una buona esperienza in serie A con la maglia dell’Atalanta. Pezzella è giunto nel Salento per sopperire alle carenze fin qui evidenziate nel ruolo di difensore mancino: Gallo ha grandi qualità ma è giovane ed ha bisogno di crescere gradualmente mentre Frabotta, arrivato dalla Juventus per fare il titolare, finora non ha convinto del tutto il tecnico Baroni che lo ha relegato in panchina preferendogli il palermitano.



Due dei tre volti nuovi probabilmente questa sera faranno parte della formazione titolare. Nella fattispecie Pongracic e Pezzella, entrambi in condizioni fisiche migliori rispetto al fuoriclasse francese che invece è destinato a partire dalla panchina. A proposito, a quanto pare non ci sarà la presentazione ufficiale per scelta di Umtiti che ha deciso di volersi concentrare sul campo di allenamento. In compenso, questa sera il club gli regalerà la passerella prima del fischio d’inizio dell’arbitro Santoro.Al netto delle novità difensive, per il resto nelle intenzioni di Baroni c’è la volontà di confermare la fiducia agli stessi uomini delle ultime partite. Quindi, Bistrovic, Hjulmand e Gonzalez in mezzo al campo,e Di Francesco (ex di turno) tridente offensivo. Ovviamente, restano indisponibili Cetin e Dermaku.Nell’Empoli invece il grande assente è proprio il leccese doc Sebastiano, fermato dal giudice sportivo. Stessa sorte è toccata anche al tecnico Zanetti che, di conseguenza, sarà costretto a guidare i suoi ragazzi dalla tribuna. Tra i titolari potrebbe esserci quel Liamche nel Salento ha lasciato un bellissimo ricordo come professionista e soprattutto come persona. Fischio d’inizio alle ore 20.45 in un Via del Mare stracolmo. Ma questa non è più una novità.