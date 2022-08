Lecce-Empoli, è tutto esaurito. Febbre giallorossa in città. E arriva una canzone per Umtiti

Sarà la febbre da Umtiti, sarà che nonostante le due sconfitte Lecce vive sulle ali dell'entusiasmo. Ma intanto per Lecce-Empoli è tutto esaurito. Quasi 30.000 spettatori anche per la sfida salvezza. Il club giallorosso fa il pieno di entusiasmo e spettatori, con i biglietti già completamente esauriti. Tanto che il club adesso sta valutando di aprire alcuni "mini settori" a visibilità limitata, aggiungendo circa un centinaio di posti, come fatto il giorno prima di Lecce-Inter. E probabilmente l'okay per questa operazione arriverà già nel corso del primo pomeriggio di oggi, con i tagliandi messi in vendita verso le 17.

La canzone per Umtiti

Intanto in città è Umtiti mania. Lecce sembra vivere un sogno dal quale non ha nessuna intenzione di svegliarsi. Giovedì sera c'erano diversi ragazzi fino a notte fonda nei pressi dell'hotel dove alloggia il calciatore francese. E sui social impazza una canzone scritta e cantata dai The Lesionati, gruppo salentino tutt'altro che nuova all'esternare l'amore per i colori giallorossi. È febbre da Lecce.