Taranto, il saluto di Laterza: "Due anni bellissimi, ero dilettante e oggi sono professionista"

Giuseppe Laterza lascia il Taranto e per farlo indice una conferenza stampa per salutare la società, i tifosi e i giornalisti. Due anni importanti, con la vittoria del campionato di Serie D e la salvezza nella scorsa stagione in Serie C. Di seguito gli spunti dell'allenatore, che sembra prossimo ad accasarsi al Monopoli.

"Due anni bellissimi"

"Sono stati due anni bellissimi, indimenticabili, abbiamo vissuto emozioni condivise e per questo ho voluto salutare con una conferenza stampa. Devo dire grazie a questa società, a Giove e Galigani, per l'intuizione di due anni fa".

Il fuoco dentro

"Non vado via per un motivo particolare, è che penso sia il momento di cambiare aria. L'ho detto alla società, hanno fatto il possibile per trattenermi. Sono arrivato qui che ero un dilettante, vado via da professionista, sapendo di essere un uomo migliore. Oggi non provo le stesse sensazioni di un anno fa e di due anni fa, non voglio prendere in giro nessuno, avevo il fuoco dentro e oggi non ce l'ho più".

La società

"Non rimprovero nulla alla società, il Taranto va avanti anche oltre il mio percorso e sono convinto che la società opererà nel modo migliore".

Foto: Aurelio Castellaneta/Sepa