Ieri è stato il giorno di Ramadani. In queste ore potrebbe toccare a Hjulmand. Il capitano del Lecce è vicinissimo allo Sporting Lisbona. La società portoghese ha deciso di sferrare l’attacco decisivo per assicurarsi il nazionale danese, 24 anni. E per convincere il Lecce ha ritoccato al rialzo l’offerta precedente. Probabilmente si chiuderà per circa venti milioni più bonus. Per definire l’operazione è sbarcato in Italia il direttore sportivo dello Sporting Hugo Viana. A quanto pare con un doppio mandato: quello di chiudere pure con il Napoli per Alessandro Zanoli. Dunque Lecce e Sporting mai così vicini per definire il trasferimento di Morte Hjulmand alla società lusitana. Dopo due anni e quasi sette mesi il giocatore danese potrebbe salutare Lecce e i suoi tifosi. Come ha fatto ieri Yilber Ramadani quando è stato ufficializzato il suo passaggio al Lecce. Il centrocampista nato in Germania, ma di nazionalità albanese, dal proprio profilo Instagram, ha voluto scrivere un messaggio ai suoi ormai ex tifosi dell’Aberdeen. «Cari fan di Aberdeen - ha scritto - grazie per questo anno fantastico, è stata per me una delle migliori esperienze che ho avuto nella mia vita. Voglio ringraziare tutti gli allenatori che hanno lavorato con me e anche i miei compagni di squadra. Grazie fantastici tifosi che mi avete sostenuto dalla prima all’ultima partita, è stato un piacere che non dimenticherò mai». E qualche ora dopo, sempre dal suo profilo social, ha salutato il suo nuovo club. «Sono molto felice di far parte di un grande club come l’US Lecce. Non vedo l’ora di dare la mia anima per questa maglia. Grazie a tutti e al mio agente». A proposito di maglia. Nella squadra scozzese aveva la numero 16, a Lecce indossata da Gonzalez. Ramadani, nella sede del club giallorosso, ha firmato il contratto che lo lega al Lecce per i prossimi tre anni con opzione per quello successivo. Ieri pomeriggio ha conosciuto il tecnico D’Aversa e i nuovi compagni di squadra e ha effettuato il primo allenamento.

Ora l’attenzione si sposta sulla difesa e sull’attacco. Per il reparto difensivo Corvino e Trinchera stanno valutando i tempi di recupero di Venuti e l’eventuale uscita di Gendrey. Poi manca un laterale difensivo sinistro e un centrale. Capitolo attacco. Nelle ultime ore è spuntato il nome di Nikola Krstovic, classe 2000, montenegrino. È di proprietà dell’FK DAC Struda, società che partecipa al massimo campionato slovacco. Gioca in Slovacchia dal 2021 e ha segnato finora 24 gol in 47 presenze. È uno dei calciatori che il club giallorosso e tiene in considerazione, ma al momento non c’è nulla di concreto che possa far pensare a una trattativa o a un passaggio in giallorosso del calciatore montenegrino. Montenegrino come lo è Vucinic, stella del Lecce di venti anni fa. Intanto sempre per l’attacco è tornato in sede Voelkerling, il quale aveva ricevuto il permesso di rientrare in Svezia. L’attaccante ha saltato tutto il ritiro di Folgaria. Infine ha lasciato il Lecce il centrocampista Bjorkengren autorizzato a recarsi in Danimarca per sostenere le visite mediche per conto della società danese Rangers FC. Per Bjorkengren c’era già un accordo per un ritorno a titolo definitivo al Brescia, ma il protrarsi della situazione al 29 agosto ha spinto Bjorkengren ad accettare l’offerta dei danesi.