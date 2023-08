Morten Hjulmand sempre più vicino allo Sporting Lisbona. Il centrocampista danese del Lecce non partirà per Cadice, dove il club giallorosso domani sera giocherà un'amichevole internazionale. Hjulmand, secondo quanto fa sapere il Lecce, ha chiesto ed ottenuto un permesso per incontrarsi con i dirigenti dello Sporting Lisbona per valutare la proposta contrattuale del club portoghese.