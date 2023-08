Ylber Ramadani, il centrocampista giramondo erede di Hjulmand (ma con caratteristiche diverse). Chi è: ruolo, carriera e analisi tecnica. Video

Dall'Albania al Salento, con un giro insolito: Ylber Ramadani è passato prima dall'Ungheria e poi dalla Scozia. Il nuovo centrocampista del Lecce è nato a Starnberg, in Germania, da genitori kosovari. Nazionalità albanese, e infatti ha vestito la casacca della nazionale maggiore. Classe 1996, alto 1.85 metri per 75 chili. Calciatore che promette bene e ha già dimostrato tanto. E infatti era stato cercato anche dal Verona. Centrocampista giramondo, è il sostituto naturale di Morten Hjulmand, sempre più vicino allo Sporting Lisbona. Ma con caratteristiche leggermente diverse.

Ha giocato in Danimarca, però, come Hjulmand.

Nel 2017 l'esperienza al Vejle, durata quattro anni. Dopo il Partizani di Tirana e altre esperienze in Albania. Nel 2021 a Budapest, nell'Mtk allenata dall'italiano Giovanni Costantino, nell'ultima stagione al Casarano. Poi l'Aberdeen, la conquista di un posto in Europa League e l'arrivo in un Lecce che perderà Hjulmand.

Il ruolo di Ramadani

In Scozia Ramadani agiva proprio da vertice basso di centrocampo, dietro i giovani Connor Barron (nazionale scozzese Under 21) e Leighton Clarkson (in prestito dal Liverpool), preoccupandosi soprattutto della fase di non possesso. In grado di portare palla per permettere alla propria squadra di risalire il campo, Ramadani in un 4-3-3 può operare anche da mezzala box-to-box. L'anno scorso in Scozia ha registrato qualche dato interessante, come le 12 portate per novanta minuti (metrica che quantifica gli spostamenti di palla di cinque o più metri) per una media di 10.48m. Giocatore di esperienza internazionale (27 presenze con la nazionale albanese) Ramadani potrà dunque essere impiegato con profitto sia come schermo davanti alla difesa che in transizione. D'Aversa già a Parma aveva a disposizione elementi in grado di offendere in contropiede. La necessità del tecnico giallorosso è quella di dotarsi anche in Salento di uomini in grado di ribaltare velocemente l'azione e accompagnarla nell'altra metà campo. In questo senso Ramadani sembrerebbe poter rispondere a questa esigenza. Parliamo di un centrocampista difensivo che proverà ad affinare le giocate in zona tiro: nelle trentasette presenze messe insieme con la maglia rossa dell'Aberdeen, il nuovo centrocampista del Lecce è infatti andato a segno soltanto in una occasione. Si spera che sotto le cure di D'Aversa il giocatore abbia lo spazio e il tempo per sviluppare ulteriormente il proprio gioco.